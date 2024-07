Personalul Uzinei Plopeni, filială a ROMARM, suplimentat cu 144 de angajaţi Guvernul a aprobat, in sedinta de saptamana trecuta, un memorandum care vizeaza cresterea cheltuielilor de natura salariala in cazul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA, filiala a Companiei Nationale ROMARM, potrivit Agerpres. Decizia vine ca urmare a cresterii numarului mediu de personal cu 144 de angajati fata de numarul mediu de personal aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 (279 angajati). „Guvernul a aprobat suplimentarea numarului mediu de angajati ai Societatii Uzina Mecanica Plopeni S.A. de la 279 angajati la 423 angajati, pentru indeplinirea corespunzatoare… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Crestere urgenta” de personal in industria romaneasca de aparare. Guvernul a aprobat un memorandum care vizeaza cresterea cheltuielilor de natura salariala in cazul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA, filiala a Companiei Nationale ROMARM. Decizia vine ca urmare a cresterii numarului mediu de personal…

- Executivul a aprobat, joi, cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a cresterii numarului mediu de personal cu 144 de angajati fata de numarul mediu de personal total aprobat prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 (279 angajati), pentru Societatea Uzina Mecanica Plopeni…

- Sute de mii de angajați vizați de creșterea salariului minim brut la 3.700 de lei de la 1 iulie, din care 300 de lei netaxați, s-ar putea trezi cu reducerea bonurilor de masa, deoarece Guvernul nu a majorat și plafonul de 4.000 de lei pana la care se pot da astfel de sporuri sau beneficii celor platiți…

- Pentru anul 2024, punctul de amenda este stabilit la 5 din salariul mediu brut. Pentru anul 2024, punctul de amenda este stabilit la 5 din salariul mediu brut. Odata majorat acest venit la 3.700 de lei de la 1 iulie, punctul de amenda ar fi trebuit sa creasca de la 165 de lei la 185 de lei. Guvernul…

- Guvernul a aprobat, astazi, un momerandum in acest sens. In aceeasi sedinta, executivul a suplimentat bugetul Ministerului Familiei pentru continuarea programului national care ofera sprijin pentru fertilizare in vitro. Guvernul a aprobat, astazi, un memorandum in acest sens. In aceeasi sedinta, executivul…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Guvernul a adoptat, joi, Ordonanța care majoreaza cu 10% salariile a circa 100.000 de bugetari. Creșterea se va aplica in doua tranșe de cate 5%, in iunie și septembrie, luni de alegeri. Unii bugetari sunt suparați ca majorarea ce le-a fost acordata nu e consistenta,…

- Guvernul a aprobat joi majorarea cu 10% a salariilor unor bugetari chiar in lunile cu alegeri, incluzand noi categorii de salariați fața de proiectul pus in consultare publica, precum directorii din Institutele și Centrele de cercetare. In plus, salariile angajaților de la Autoritatea Vamala ori Oficiul…

- Mai multi bani pentru bugetari Guvernul a luat decizia de a majora salariile angajaților din instituțiile de aparare, ordine publica și securitate naționala prin adoptarea unei Ordonanțe de Urgența in cadrul ședinței de joi. Aceasta masura vizeaza creșterea veniturilor personalului din aceste domenii…