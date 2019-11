Gir pentru o dezvoltare imobiliară notabilă în centrul Timişoarei

Construirea de clădiri cu funcţiuni mixte - locuire colectivă, activităţi administrative, de administrare a afacerilor, financiar-bancare, comerciale... The post Gir pentru o dezvoltare imobiliară notabilă în centrul Timişoarei appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]