Personalul sanitar încadrat pe perioada stării de alertă poate rămâne pe post Klaus Iohannis a promulgat legea prin care personalul sanitar, incadrat pe perioada starii de alerta, fara concurs, poate ramane pe post. Legea creeaza posibilitatea ca personalul din unitatile sanitare cu paturi, serviciile de ambulanta, directiile de sanatate publica, institutiile de asistenta sociala, incadrat fara concurs pe perioada determinata, pe posturi de executie, in perioada starii de alerta, sa poata ocupa pe durata nedeterminata acelasi post in cadrul unitatii in care isi desfasoara activitatea, prin promovarea unui examen organizat anterior incetarii contractului individual de munca,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

