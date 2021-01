Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a anuntat joi ca va primi o prima comanda a unui vaccin chinez contra coronavirusului si afirma ca acesta are o eficienta de 91,25%, in ciuda absentei rezultatelor oficiale ale testelor din faza a treia, potrivit AFP.

- Desi autoritatile si-au inasprit pozitia in ultimele saptamani, Suedia si strategia sa atipica impotriva coronavirusului sunt din nou puse in mare dificultate de un al doilea val puternic pe care aceasta tara nordica a crezut mult timp ca il poate evita, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. "Autoritatea…

- Cateva mii de doze de vaccin Pfizer-BioNTech au fost returnate in SUA dupa ce, pe timpul transportului, tavile in dare erau depozitate s-au racit cu mult sub temperatura de -75 de grade Celsius la care trebuie ținute.

- Direcția de Sanatate Publica a inceput interogarea personalului medical din toate spitalele, a celui din centrele de asistența sociala, angajaților din ambulatorii de specialitate, policlinici, dispensare medicale, cabinetele medicilor de familie,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Consilierul pentru noul coronavirus al Casei Albe Anthony Fauci a declarat joi ca un vaccin pentru Covid-19 este la orizont, dar a avertizat ca acesta ar putea fi insuficient pentru a contribui la eradicarea bolii, relateaza CNBC, scrie news.ro.Vorbind la un webminar gazduit de institutul…

- Nu mai puțin de 15 milioane de nurci americane sau vizoni vor fi ucise din cauza pandemiei de coronavirus. Decizia a fost luata in Danemarca, iar motivul are legatura cu faptul ca pot provoca mutații virusului Covid-19. Varianta modificata a virusului a infectat deja 12 persoane, dar acest detaliu este…

- Israelul va incepe la 1 noiembrie primele teste clinice ale unui vaccin inovator impotriva noului coronavirus, au anuntat duminica autoritatile care incearca sa stopeze al doilea val de contaminare, relateaza AFP.

- In ultimele 24 de ore, alte doua companii farmaceutice au suspendat studiile clinice ale unui vaccin si, respectiv, ale unui tratament impotriva COVID-19. Este vorba de doua companii farmaceutice americane care au luat aceasta decizie pentru a evalua posibilele efecte secundare in randul subiecților.