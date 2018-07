Personalul Ryanair anunta greve in mai multe tari din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Personalul Ryanair din Italia, Portugalia, Spania și Belgia a anunțat ca va organiza o greva la finalul lunii iulie, relateaza BBC. Personalul aviatic din Italia va organiza o greva de 24 de ore in data de 25 iulie. In Spania, Portugalia și Belgia va fi organizata o greva de 48 de ore din…

- Numarul britanicilor care au obtinut cetatenie intr-o alta tara din Uniunea Europeana a crescut in urma referendumului privind Brexitul, arata o statistica recenta. Astfel, in 2017, 12.994 de cetateni din Marea Britanie au devenit cetateni ai uneia dintre cele 17 tari membre ale UE la ale…

- Comisia Europeana a lansat o ampla consultare a cetatenilor cu privire la problemele, prioritatile si solutiile prin care Europa poate deveni un loc mai sigur si mai prosper, din toate punctele de vedere. "In pregatirea summitului UE de la Sibiu dedicat acestui subiect si a alegerilor europene…

- ArcelorMittal a primit din partea Comisiei Europene acordul de a cumpara otelaria Ilva, cea mai mare din Europa, in schimbul vanzarii mai multor unitati de productie, printre care si combinatul siderurgic de la Galati. Grupul ArcelorMittal a anuntat pe site-ul propriu ca a primit, din partea…

- In contextul in care democratia este tot mai fragilizata in Europa, de regimuri iliberale care si-ar dori ca magistratii sa nu mai fie independenti politic, Klaus Iohannis este un exemplu pozitiv, pentru ca nu isi lasa tara din maini. O spune chiar presedintele Frantei, Emmanuel Macron. In…

- Miliardarul german Karl-Erivan Haub este dat disparut de mai multe zile in muntii Alpi, la granita dintre Elvetia si Italia. Barbatul se pregatea pentru a participa la o competitie de schi. Karl-Erivan Haub (58 de ani), schior si alpinist experimentat, a disparut in zona masivului Matterhorn,…

- Un numar de noua state membre ale Uniunii Europene au inregistrat in ultimul trimestru al anului trecut deficite de cont curent, cele mai mari fiind in Marea Britanie (minus 17,1 miliarde euro), Grecia (minus 2,8 miliarde euro) si Romania (minus 1,4 miliarde euro), potrivit datelor publicate marti de…