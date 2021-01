MApN transmite ca, potrivit estimarilor Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), vaccinarea personalului din Armata va incepe in a doua jumatate a lunii. Vaccinarea personalului militar și civil se va face in centre proprii ale MApN, care vor fi evaluate și acreditate de Direcția medicala a ministerului, comunicate Institutului Național de Sanatate Publica, prin CNCAV, și incluse in Registrul electronic național de vaccinare, precum și in aplicația informatica dedicata (Platforma naționala de programare pentru vaccinarea impotriva COVID-19).…