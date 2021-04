Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat ca se va vaccina marti, 23 martie, cu vaccinul anti-COVID rusesc Sputnik V, informeaza The Moscow Times. Putin a laudat vaccinul, spunand ca este cel mai b un din lume, in timp ce despre vaccinurile europene a spus ca “au defecte”. Vladimir Putin a calficat…

- Medicii și asistentele care nu au fost platiți de doua luni, din cauza unor intarzieri reclamate chiar și de premierul Florin Cițu, nu și-au primit banii din cauza uui funcționar de la Ministerul Sanatații, care trebuia sa avizeze o hartie și sa o trimita mai departe. Personalul medical a atras atenția…

- O noua transa de vaccin de la Pfizer BioNTech constand in 224.640 doze va sosi luni, 8 martie, in Romania, vaccinurile urmand a fi livrata pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, potrivit unui comunicat publicat de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind…

- La un an de la debutul pandemiei de COVID in Romania, fostul ministrul al Sanatatii, Nelu Tataru, a vorbit in exclusivitate la Antena 3 despre cum a facut fata presiunii sistemul medical intr-un an plin de provocari: “Stiam ce sistem medical avem, stiam ca nu vom rezista”. “Imi aduc acum aminte de lungile…

- Intr-o conferința de presa, coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat ca miercuri, 24 februarie incepe vaccinarea pentru personalul din invațamant. „Am stabilit ca procesul de vaccinare va incepe de maine, 24 februarie, in majoritatea judetelor din tara. Toata activitatea se…

- 35.299 de doze de vaccin, dintre care 31.832 de doze Pfizer si 3.467 de doze Moderna au fost administrate in ultimele 24 de ore, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19 citand datele puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul…

- Israelul va extinde vaccinarile COVID-19 pentru a include toți cetațenii cu varsta peste 16 ani, au declarat oficiali miercuri, in timp ce cazurile și decesele au crescut din nou, ceea ce a redus o schimbare anticipata, relateaza Reuters. Primul ministru Benjamin Netanyahu spera ca acțiunea de vaccinare…

- Președintele Comitetului Național de vaccinare COVID, Valeriu Gheorghița, a precizat, marți, ca vaccinarile vor fi reprogramate, din cauza deficitului de doze. In urma cu exact trei saptamani, el nega zvonul ca Romania ar putea apela la amanarea vaccinarii, așa cum se intampla in alte state europene.…