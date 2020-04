Stiri pe aceeasi tema

- Medici din Romania, voluntari in Italia in lupta impotriva Covid-19 Foto: MApN. O echipa formata din 14 medici și asistenți medicali români a ajuns la Milano cu o aeronava Spartan a Forțelor Aeriene Române. Medicii au fost întâmpinați la aeroport și de ambasadorul…

- O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane face, marti, un zbor pe ruta Bucuresti - Timisoara -Milano, pentru a transporta o echipa formata din medici si asistenti medicali romani. Echipa medicala va sprijini medicii din Italia in lupta impotriva coronavirus.

- Autonet Import, unul dintre cei mai mari furnizori de piese auto din Romania, impreuna cu rețelele de service-uri și parteneri, a creat un fond național in valoare de 200.000 de lei pentru repararea vehiculelor utilizate de catre instituțiile aflate in...

- Romania a ajuns la aproape 1.000 de cazuri de coronavirus și 14 decese, dar prima mare speranța in lupta cu temutul virus vine de la Timișoara. Virgil Paunescu, directorul Centrului OncoGen, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența din Timișoara, a anunțat, ca a descoperit vaccinul impotriva…

- "Ramai acasa. Te rog sa nu ieși afara! Nu profitați de faptul ca aveți caine și trebuie sa-l scoateți la plimbare la doi kilometri de casa! Scoateți-l la ușa sa-și faca nevoile! Nu profitați de faptul ca puteți ieși la cumparaturi și nu va faceți cale pentru a ajunge acolo in fiecare zi sau de mai…

- Compania Aquatim se alatura efortului comun pe care instituții publice, organizații și firme private, cat și persoane particulare il fac pentru a sprijini spitalele și personalul medical din Romania in lupta impotriva pandemiei de COVID-19. Aquatim doneaza suma de 100.000 de lei pentru Spitalul de Boli…

- Medicii și personalul medical auxiliar din Bacau implicați in lupta impotriva COVID19 ar putea fi stimulați financiar. PSD Bacau a anunțat marți dimineața ca va face propuneri concrete in urmatoarele ședințe ale Consiliului Local și Consiliului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O femeie de 50 de ani izolata la domiciliu in Timișoara dupa o vizita in Italia, in Bergamo, a sunat speriata, joi seara, la 112 și a acuzat febra. A fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, fiind suspecta de coronavirus.Medicii spun ca femeia a vizitat in urma cu…