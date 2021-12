Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Naftali Bennett a anuntat marti ca toti israelienii cu varsta peste 60 de ani si personalul medical vor avea dreptul la o a patra doza de vaccin anti-COVID-19, dupa consultarea unui grup de experti. "Cetatenii Israelului au fost primii din lume care au primit a treia doza de vaccin anti-COVID-19…

- Cercetatorul Octavian Jurma susține ca tulpina Omicron va deveni majoritara in Romania in cursul saptamanii viitoare. Omicron se va raspandi fulgerator dupa zecile de mii de petreceri de Craciun și Revelion. ”Stupefiant! Omicron a devenit dominata in SUA cu 73% din cazurile secventiate in doar…

- Regatul Unit al Marii Britanii se afla in strinsoarea unui val de infecții cu Omicron, secretarul pentru Sanatate Sajid Javid spunind duminica la BBC ca nu poate exclude restricții inainte de Craciun. Varianta Omicron reprezinta acum aproximativ 60% din cazurile de Covid-19 din Anglia, a mai spus Javid…

- Noua varianta Omicron ar putea deveni dominanta printre infectarile cu coronavirusul SARS-CoV-2 în Europa pâna la mijlocul lunii ianuarie, a avertizat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în Parlamentul European, pledând pentru cresterea ratei de vaccinare…

- Dupa ce in urma cu cateva luni reprezentanța Lidl din Franța era subiectul unui proces civil, astazi aflam ca retailerul german are alte probleme. De data asta, conform presei locale, problemele sunt la magazinele Lidl din Belgia. Lidl a fost amenințat cu greve care ar putea perturba magazinele sale…

- Varianta Omicron a coronavirusului se raspandeste rapid si va deveni dominanta la Londra in urmatoarele 48 de ore, a atentionat luni ministrul britanic al sanatatii, Sajid Javid, transmite Reuters, potrivit Agerpres. ''Nicio varianta de COVID-19 nu s-a raspandit atat de repede'', a spus Sajid Javid…

- Omicron ar putea deveni dominanta in Europa in cateva luni, avertizeaza experții de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), agenția Uniunii Europene pentru combaterea bolilor infecțioase. Varianta Omicron a Covid-19 ar putea fi responsabila de peste jumatate din toate cazurile…

- Adrian Marinescu, director medical la Institutul "Matei Balș" din București, a spus, la Digi24, ca daca avem un test COVID cu rezultat negativ, dar avem si simptome, nu inseamna ca persoana care l-a facut nu este infectata.Medicul Adrian Marinescu a precizat ca cel mai bine este ca persoana care are…