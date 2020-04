Personalul medical de la Câmpulung, cazat la hotel Conformandu-se prevederilor Ordonanței militare nr. 4, administrația locala din Campulung a decis sa asigure cazare, la cerere, personalului medical aflat in repausul dintre ture sau garzi, in vederea prevenirii raspandirii virusului COVID-19 in randul cadrelor medicale sau al familiilor acestora. Pentru acest scop a fost ales Hotelul ”Muscelul”, aflat chiar in centrul municipiului. Administrația […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 77 de ani care a fost testat pozitiv la infecția cu COVID-19, este angajat la Primaria orașului Zlatna. Acesta a facut un accident vascular (AVC) și a fost transportat de urgența la Secția de Boli Infecțioase a SJU Alba intrucat prezenta stare febrila. Primaria din Zlatna a fost inchisa…

- Primaria municipiului Radauți a reacționat prompt pentru a pune in aplicare prevederile ultimei Ordonanței militare care introduce noi masuri care vizeaza circulația persoanelor cu varsta peste 65 de ani dar și agenții economici și persoanele carantinate. Comitetul Local pentru Situații de Urgența intrunit…

- Complexul Igloo Village, care a inlocuit in acest sezon Hotelul de Gheata, a fost inaugurat oficial la Balea Lac, avand sapte camere duble, un bar si restaurant cu mese si scaune de gheata. Toate incaperile au forma de iglu, potrivit news.ro.Organizatorii Igloo Village arata, intr-un comunicat…

- ANM a emis o atentionare Cod galben, valabil pana la ora 13:00, pentru Sighetu Marmației, Barsana, Rona de Sus, Stramtura, Bocicoiu Mare, Ocna Șugatag, Budești, Giulești, Calinești, Sapanța, Vadu Izei, Desești, Campulung la Tisa, Sarasau, Rona de Jos, Oncești. Se va semnala ceata care va determina scaderea…

- A ramas Muscelul fara mare industrie, dar in timp devine o atractie turistica nu doar datorita monumentelor, manastirilor si a frumusetilor naturale, ci si fiindca, in timp, creatia artistica de orice fel capteaza atentia romanilor. Fara a avea pretentia de a motiva in mod exhaustiv cele sustinute anterior,…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, marți, 14 ianuarie, legea prin care sunt dublate alocațiile pentru copii. Suma ajunge la 300 de lei, respectiv 600 de lei pentru copiii cu handicap. Administrația prezidențiala a anunțat ca șeful statului a semnat marți decretul pentru “promulgarea Legii privind…

- Proiectul de lege al PSD privind dublarea alocațiilor pentru copii a fost promulgat marți de președintele Klaus Iohannis. Administrația prezidențiala a anunțat ca șeful statului a semnat marți decretul pentru „promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea…

- Pe masa consilierilor campineni s-a aflat, la ultima ședința ordinara a anului 2019, un dosar destul de voluminos cuprinzand studiile de oportunitate și documentațiile de atribuire pentru mai multe obiective din municipiu, pe care administrația locala le-ar putea concesiona unor investitori privați.…