Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a spus ca urmeaza sa fie modificat ordinul pentru infecțiile asociate actului medical, iar personalul medical care nu se vaccineaza se va testa din fonduri proprii, pentru a respecta, in felul acesta, dreptul pacientului de a fi tratat de persoane care nu le pot infecta,…

- „Asteptam cu nerabdare decizia EMA (Agentia Europeana a Medicamentului). Cat de repede posibil vom aproba si noi si incepe vaccinarea la acesta grupa de varsta. Evident ca aceasta vaccinare are nevoie si de acordul informat al parintelui. Speram sa existe o colaborare buna a parinților și medicilor…

- Mai mult, ministrul Ioana Mihaila, a declarat astazi ca se lucreaza pentru stabilirea unor criterii clare pentru reducerea numarului de paturi destinate pacientilor cu covid: Saptamana aceasta am avut discutii atat cu managerii spitalelor din tara, cat si cu directiile de sanatate publica și am convenit…

- Recent, mai multe focare de COVID au fost identificate in spitale din Italia și sunt puse pe seama faptului ca personalul medical a refuzat imunizarea, pe fondul unui curent anti-vaccinist in creștere.