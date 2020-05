Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, un proiect de lege astfel incat personalul medical angajat in condiții speciale, fara concurs, pe perioada starii de urgența, nu va beneficia de contracte pe durata nedeterminata.„Este nelegal și imoral ca persoanele care…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, azi, legea care prevede acordarea unor drepturi personalului medical implicat in tratarea pacienților COVID, precum si urmasilor celor care au decedat din cauza imbolnavirii cu coronavirus. Personalul medical prevazut in proiect care executa, conduce sau coordoneaza…

- Trei partide politice vin in ajutorul romanilor. Este vorba despre ALDE, PSD si Pro Romania, care doresc anularea amenzilor aplicate in perioada starii de urgența. Anunțul a fost facut de presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu. Potrivit liderului ALDE, partidul sau, PSD si Pro Romania au elaborat…

- Camera Deputatilor a adoptat astazi un proiect de lege care le permite romanilor care au probleme cu banii din cauza pandemiei sa obtina amanarea platii chiriei pe toata perioada starii de urgenta si pentru o inca o luna dupa ridicarea acesteia. Potrivit proiectului de lege adoptat, de aceste…

- Senatorii a introdus, joi un amendament la ordonanța 40/2020 care prevede ca cei angajati în perioada starii de urgenta în sistemul sanitar si care au asigurat asistenta medicala a pacientilor cu CoVID-19 sa poata opta pentru un contract de munca pe perioada nedeterminata, dupa încheierea…

- Parlamentul a adoptat, joi, hotararea privind incuviintarea prelungirii masurii starii de urgenta pentru o perioada de 30 de zile, care mai prevede ca Executivul sa prezinte saptamanal un raport privind masurile luate. La votul online s-au inregistrat voturi 404 ''pentru'', 29 ''impotriva'' si 5 abtineri.…

- Ministrul secretar de stat Raed Arafat a prezentat situația existenta duminica seara, in Romania, in privința pandemiei de coronavirus: 1,815 cazuri confirmate de infectare, 206 persoane vindecate, 43 decese, 770 persoane internate, dintre care 52 la Terapie Intensiva. De asemenea Raed Arafat a anunțat…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a elaborat un proiect de act normativ prin care se suspenda obligativitatea cardului de sanatate in perioada starii de urgența, iar medicii de familie pot acorda consultații la distanța și trimite rețete...