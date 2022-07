Personalul Lufthansa cere transportatorului aerian german să pună capăt ”nebuniei reducerii costurilor” Intr-o scrisoare adresata consiliului de supraveghere vazuta de Reuters miercuri, reprezentantii personalului au spus ca sunt prea putini angajati pentru a face fata cererii in plina expansiune din vara si ca trebuie sa li se ofere conditiile potrivite pentru a performa cel mai bine. Presedintele Karl-Ludwig Kley a spus intr-un mesaj catre angajati ca este la curent cu rapoartele angajatilor despre agresiuni si, in unele cazuri, chiar de atacuri fizice din partea clientilor, ”de disperare si lacrimi, de neputinta, ramanand in acelasi timp loiali Lufthansa”. ”Nu am vazut o asemenea acumulare de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- British Airways, cea mai mare companie aeriana din Regatul Unit, a anunțat marți ca anuleaza mai multe zboruri programate pentru sezonul vacanțelor de vara, intr-o perioada de perturbari generalizate pe aeroporturi, cauzate de lipsa de personal și de creșterea cererii de calatorii, informeaza Reuters…

- Actiunea este prima greva majora de cand companiile aeriene incearca sa profite de prima redresare completa a calatoriilor de agrement dupa pandemie. Vor urma luni de discutii intre angajati si conducere, in timp ce compania aeriana incearca sa-si revina de impactul restrictiilor fara a-si asuma costuri…

- Lucratorii grevisti ai aeroportului din Paris vor organiza o noua greva in principalul hub international al capitalei franceze, in perioada 8-10 iulie, pentru a-si promova revendicarile salariale, semnaland inca o perturbare pentru calatoriile din sezonul de vara, transmite Reuters. Fii la…

- O noua greva va afecta in plin sezon turistic activitatea celui mai mare aeroport international al capitalei franceze, in perioada 8-10 iulie, angajatii fiind nemultumiti de nivelul salarial. Personalul de la sol de pe aeroportul Roissy-Charles de Gaulle a organizat o serie de greve, cerand o crestere…

- Lucratorii grevisti ai aeroportului din Paris vor organiza o noua greva in principalul hub international al capitalei franceze, in perioada 8-10 iulie, pentru a-si promova revendicarile salariale. Ei anunța astfelinca o perturbare a calatoriilo din sezonul de vara, transmite Reuters. Personalul de la…

- Personalul de la sol de pe aeroportul Roissy-Charles de Gaulle a organizat o serie de greve, cerand o crestere a salariilor pentru a atenua impactul inflatiei, incurajati de cererea in expansiune pentru calatorii aeriene si de lipsa de personal cauzata partial de pandemia de Covid-19. Lucratorii au…

- Personalul navigant al Ryanair din Spania intentioneaza sa se afle in greva 12 zile in luna iulie, pentru a cere conditii mai bune de munca, au declarat sambata sindicatele USO si SICTPLA, crescand perspectiva haosului in calatoriile aeriene, in sezonul turistic de vara, transmite Reuters. Anuntul a…

- Personalul navigant al Ryanair din Spania intentioneaza sa se afle in greva 12 zile in luna iulie, pentru a cere conditii mai bune de munca, au declarat sambata sindicatele USO si SICTPLA, crescand perspectiva haosului in calatoriile aeriene, in sezonul turistic de vara, transmite Reuters. Anuntul a…