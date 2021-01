Personalul didactic are prioritate la vaccinul anti-Covid? Răspunsul lui Sorin Cîmpeanu Ministrul Educației Sorin Cimpeanu spune ca personalul didactic va beneficia de o linie speciala pentru vaccinarea impotriva coronavirusului. „Stiu foarte sigur din discutiile repetate pe care le-am avut cu colonelul Valeriu Gheorghita ca a incercat din rasputeri prioritizarea de sistem. Se amana cu 10 zile momentul in care educatia va avea o prioritate de sistem, adica o linie dedicata. Si se amana din motive obiective, factorul limitativ fiind acela al numarului de doze de vaccin disponibile. Facem ce se poate in conditiile date”, a declarat, la B1TV, ministrul Educatiei. Decizia referitoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

