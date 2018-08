Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au anuntat miercuri ca isi retrag garantia de securitate pentru Crucea Rosie in Afganistan, dupa ce au acuzat organizatia ca a neglijat prizonieri aflati in greva foamei la inchisoarea Pul-e Charkhi din Kabul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Potrivit talibanilor, Comitetul International…

- Greva de 24 de ore a pilotilor Ryanair este in desfasurare in Europa, fiind afectati aproximativ 55.000 de pasageri in cea mai severa miscare de protest din istoria de 33 de ani a companiei irlandeze low-cost. Vineri sunt anulate aproape 400 de zboruri ale Ryanair, adica 17% din cele peste…

- Președintele Emmanuel Macron va vorbi cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, vineri, despre regizorul ucrainean de film Oleg Sențov, care se afla intr-o inchisoare din Siberia și care se teme ca sfarșitul sau este aproape, dupa aproape 90 de zile de greva a foamei, relateaza Reuters, citand surse oficiale…

- Aproximativ 400 de piloti ai companiei vor intra in greva, Vineri dimineata, afectand programul de zboruri. sindicatele Vereinigung Cockpit isi cer scuze fata de pasageri si dau vina pe manageri. Acestia, la randul lor, afirma ca aceasta masura nu este necesara si promit sa anuleze greava,…

- Pilotii companiei aeriene Ryanair din Germania au anuntat miercuri ca vor organiza o greva de 24 de ore vineri, alaturandu-se initiativei pilotilor din Irlanda, Suedia si Belgia, relateaza Reuters. Compania aeriana a anuntat anul trecut ca va recunoaste oficial uniunile pilotilor,…

- Pilotii Ryanair din Germania intentioneaza sa declanseze o miscare de protest in data de 10 august, alaturandu-se astfel actiunilor deja planificate in Irlanda, Suedia si Belgia, transmite Reuters. Deja operatorul aerian irlandez a anulat 6% din cele peste 2.400 de zboruri planificate pentru vineri…

- Pilotii Ryanair din Suedia vor intra in greva pentru o zi, in data de 10 august, in semn de protest fata de esecul administratiei Ryanair de a organiza o intalnire cu reprezentantii Uniunii Pilotilor Suedezi, relateaza Reuters.