- Personalul de control la sosiri pe Aeroportul International Henri Coanda a fost suplimentat, in urma cresterii numarului de pasageri pe fluxul de intrare in tara, a anuntat, luni, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). "In conditiile cresterii numarului de pasageri pe fluxul de intrare…

- Devine din ce in ce mai greu sa calatorim in ciuda faptului ca ne-am vaccinat anti-coronavirus. Din cauza variantei Omicron a coronavirusului majoritatea statelor europene au decis sa introduca restricții de calatorie pentru cei care vin din afara țarii. Chiar daca in 2021, pe masura ce vaccinurile…

- Punctele de trecere a frontierei de pe granita de vest a tarii au fost aglomerate in acest weekend. Sambata prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile de control aproximativ 96.700 persoane, a anunțat Poliția de Frontiera. De asemenea, reprezentanții DSP Arad au…

- Franta doreste un spatiu Schengen ‘mai eficace’ impotriva migrantilor ilegali, cu controale la exteriorul acestui spatiu, dar si in zonele frontaliere intre statele membre, a indicat presedintia de la Elysee, inaintea unei reuniuni pe acest subiect a ministrilor afacerilor europene din statele membre,…

- Taieri ilegale de paduri: Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Ionel Bogdan (PNL), a declarat ca taierile de padure ilegale din judet reprezinta o problema grava si trebuie gasite solutii imediate pentru indreptarea situatiei. „Taierile ilegale de lemn din cadrul Directiei Silvice din Maramures…

- Naționala Romaniei a decolat vineri, in jurul orei 18:30, spre Elveția. Duminica, „tricolorii” vor infrunta Liechtenstein, pe „Rheinpark Stadium” din Vaduz. Duminica se joaca Liechtenstein - Romania (ora 19:00) și Macedonia de Nord - Islanda, in ultima etapa a preliminariilor Campionatului Mondial.Acum,…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa a scazut cu 25,2% in septembrie, la 972.723 unitati, din cauza deficitului de semiconductori, in timp ce Romania a raportat un declin de 17,8%, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters,…

- Vanzarile de autoturisme Dacia in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au inregistrat in septembrie un declin de 13,6%, dar cota de piata a producatorului de automobile a urcat la 3,9%, de la 3,4% in perioada similara din 2020, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de…