- Scandalul Cambridge Analytica a fost cel mai mare dintre cele in care a fost implicata Facebook vreodata, iar Mark Zuckerberg a recunoscut ca datele a 87 de milioane de utilizatori au fost utilizate pentru scopuri ilegale, pentru a se influenta rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA si a referendumului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat un nou clip informativ referitor la implicatiile procesului Brexit asupra romanilor din Marea Britanie,in aceasta etapa a negocierilor care va dura pana in octombrie 2018. MAE asteapta sugestii, opinii si proiecte din partea cetatenilor, acestea urmand a…

- Un nou partid politic britanic, inspirat din modelul ascensiunii formatiunii presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie nationala care are obiectivul blocarii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a declarat ca este exclusa organizarea unui al doilea referendum pentru iesirea din Uniunea Europeana. May a punctat ca regatul va parasi UE si ca “nu dam inapoi”. Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea referendum, May a…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, joi, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicind un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit cerintelor…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat ca va impune o taxa de 72 de lire sterline (82 de euro) imigrantilor din state europene care vor cere "reglementarea statutului rezidentei" in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, programata in martie 2019. Pentru a obtine rezidenta pe termen…

- Un acord special între Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum îsi doreste guvernul de la Londra este posibil dupa Brexit, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron într-un interviu pentru BBC, care a difuzat sâmbata fragmente, relateaza AFP. Întrebat…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a dat asigurari marti purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat ca blocul comunitar este "in continuare deschis" fata de o eventuala razgandire a Londrei in privinta Brexit-ului,…