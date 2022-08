Stiri pe aceeasi tema

- Este momentul sa ne oprim pentru o clipa privirile hamesite asupra acestui peisaj cu natura aparent moarta. A fost surprins chiar ieri, la colțul unui bloc cenușiu, aproape de centrul orașului. Ilustreaza și el, daca mai era nevoie de un exemplu suplimentar, putreziciunea și degradarea in care ne balacim.…

- Salman Rushdie, autorul cartii ''Versetele satanice'' si tinta unei fatwa din partea Iranului timp de peste 30 de ani, a fost conectat la un ventilator dupa ce a fost injunghiat in gat si in abdomen, vineri, in statul New York, de un barbat care a fost arestat, relateaza AFP.

- Sfarsitul avea sa vina chiar la o lansare de carte, pe 5 august 2016. Virgil Coman avea 42 de ani cand s a stins fulgerator din viata, in urma unui infact. In ajunul Craciunului din anul 1973 s a nascut Virgil Coman, la Medgidia. S a remarcat ca istoric, arhivist si talentat publicist, dedicat pana…

- Diagnozele modernitații actuale sunt aspre. Peter Sloterdijk a devenit referința cu formula „societatea cinica”. Un istoric german a vorbit apoi de „societatea minciunii”, dupa ce un psihiatru roman a scris ca minciuna a devenit natura secunda a multor contemporani. Mai nou, un medic german vorbește…