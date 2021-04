Personalități careiene. Corneliu Balla la 91 de ani de la naștere și poemul Avram Iancu Vineri, 9 aprilie 2021, reprezentanții Direcției de Cultura a Municipiului Carei au depus o coroana de flori la placa memoriala a poetului, profesorului, traducatorului și publicistului Corneliu Balla, cu ocazia aniversarii a 91 de ani de la nașterea acestuia, dupa care s-au recules preț de cateva momente la mormantul acestuia, in semn de recunoaștere pentru tot ce a facut pentru cultura careiana. Tot cu aceasta ocazie, la intrarea in Parcul Dendrologic, a fost afișat un montaj din poeziile reprezentative ale regretatului om de cultura. Corneliu Balla a fost un reprezentant de seama al culturii… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

