- Joi, 28 noiembrie 2019, ora 12:00 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia (spațiul expozițional de la etajul 2) va avea loc vernisajul expoziției Muzeul și orașul Alba Iulia dupa Unire (1919-1922). Expoziția Muzeul și orașul Alba Iulia dupa Unire (1919-1922) reprezinta avanpremiera unui proiect de anvergura…

- Marți, 26 noiembrie 2019, ora 18 la Sala Unirii (aripa nordica) va avea loc vernisajul expoziției Armata Romana. Campaniile anilor 1916-1919. Cu aceasta ocazie vor fi expuse fotografii care surprind momente ale vieții din tranșee, cateva ordine semnate de generalii romani, litografii care glorificau…

De asemenea, in cadrul expoziției se va gasi și macheta avionului…

- Marți, 19 noiembrie 2019, ora 15, la Museikon va fi vernisata expoziția Calea noua a vechilor icoane. Cu aceasta ocazie vor fi expuse o serie de lucrari realizate de Cristina Pui, o zugravița indragostita de icoanele pictate in Șcheii Brașovului la sfarșitul secolului XX. Colaboratoare neobosita a Centrului…

- Garda Apulum, formata din Legiunea a XIII-a Gemina, Lupii Apoulonului și Ludus Apulensis, aniverseaza șapte ani de activitate. Evenimentul va fi marcat printr-o reprezentație in fața Porții IV a Cetații Alba Carolina, sambata, 26 octombrie 2019, ora 13. Proiectul de reconstituiri istorice antice a debutat…

Proiectul de reconstituiri istorice antice a debutat in Alba Iulia la 26 octombrie 2012, cand, sub coordonarea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Legiunea XIII Gemina…

- Marți, 15 octombrie 2019, ora 11, Ziua Incoronarii va fi marcata la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia prin vernisarea unei expoziții dedicata regalitații. O parte din piesele aflate in colecțiile muzeului albaiulian pastreaza chipul celor care au condus destinele Romaniei in perioada 1866-1947:…

- Exponatul lunii septembrie 2019 Monumente epigrafice excepționale de la Apulum Inscripția onorifica dedicata Imparatului Caius Vibius Volusianus de catre Consiliul Municipal (Ordo Decurionum) al orașului Marți, 3 septembrie 2019, ora 11:00, la Muzeul National al Unirii Alba Iulia a fost prezentat…