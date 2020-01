Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul filmelor James Bond a exclus ca rolul agentului 007 sa fie preluat de o femeie, dupa plecarea lui Daniel Craig, informeaza BBC. ”James Bond poate avea orice culoare, dar va ramane barbat”, a declarat producatoarea Barbara Broccoli pentru Variety.Filmul ”No time to die”, ultimul in care…

- O cearta pe un loc de parcare s-a transformat intr-o tragedie. Orbit de furie, dupa ce a gasit o mașina lasata pe locul pe care voia el sa opreasca, un barbat a aruncat cu acid pe fața șoferului. Intreaga scena a fost inregistrata de camerele de supraveghere ale unui restaurant din zona.

- Un barbat din Dej a avut parte de o sperietura zdravana in aceasta seara, in jurul orei 21:30, cand in cale i-a ieșit un urs, pe varianta ocolitoare a municipiului Gherla, in Bunești. Dejeanul se afla in mașina cu soția sa. ”Nevasta mea conducea cand ne-a ieșit in cale… Era un urs de dimensiune medie,…

- O punguta plina de canabis a stat in nasul unui barbat timp de 18 ani, blocandu-i aproape complet o nara, medicii descoperind pachetul in momentul in care acesta s-a dus la spital cu dureri cumplite de cap.

- Premiera de gala a ultimului film Terminator: Dark Fate a fost anulata. Evenimentul urma sa aiba loc marți seara (29 octombrie), la Los Angeles. Reprezentanții Paramount și Skydance au anunțat ca au anulat vizionarea din cauza incendiilor devastatoare de padure din California, scrie Variety. „Avand…

- La varsta de optsprezece ani, Charlotte Page face o greșeala care ii schimba total viața: dintr-un gest impulsiv, il nedreptațește și il umilește pe barbatul de care este indragostita. Deși regreta gestul necugetat, nu mai poate schimba lucrurile și se casatorește cu un barbat pe care nu il iubește.…