In perioada 9 și 10 noiembrie 2019, in Parcul Copiilor, in cladirea din sticla din centrul parcului, vor avea loc spectacole, ateliere și multe alte activitați dedicate copiilor, la KIDS 21.

Evenimentul, organizat de Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii, se afla la prima sa ediție și va oferi publicului tanar și foarte tanar spectacole de circ, teatru pe doua roți și ateliere de circ, parada pe picioroange, ateliere de construcție de maști și costume și spectacole de teatru. KIDS 21 este gandit ca o serie de evenimente, adresat copiilor, dar și adolescenților, parinților…