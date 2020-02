Personajele din FRIENDS se reunesc pentru un proiect pe HBO MAX

Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru fanii celebrului serial "Friends". Cei sase actori indragiți se reunesc pentru a filma un episod special, care va fi lansat odata cu platforma de streaming HBO Max. Pentru aceasta aparitie, artistii vor primi fiecare cate 2 milioane si jumatate de dolari.

- Așteptarea a luat sfarșit! Fanii serialului Brooklyn 99 vor avea parte de un nou sezon la inceputul acestui an. Pentru cei care nu știu, Brooklyn 99 ii are ca protagoniști principali pe polițiștii secției… Brooklyn 99. Un fel de Trazniți in NATO cu mai mult umor. Sezonul 7 al indragitului serial va…

- Allee Willis, textiera care a avut o contribuție importanta in crearea melodiei pentru serialul Friends, a murit la 72 de ani. A caștigat un premiu Grammy și a fost nominalizata la premiile Emmy, iar in 2018 a fost adaugata in galeria Songwriters Hall of Fame. I’ll be…

- Un mesaj misterios al producatorilor ”Game of Thrones” a aprins imaginatia fanilor, acestia asteptand de la o zi la alta anuntul unui remake al sezonului 8, anunta platforma Games Radar +. Pe contul oficial Game of Thrones de pe reteaua Twitter a fost publicat un anunt misterios cu formula celebra „Winter…