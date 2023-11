Constanta, sub ape! (Galerie FOTO)

Strada Ferdinand, din municipiul Constanta este deja inundate de suvoaiele de apa, inclusiv trotuarele. In acest moment, nu se poate circula. Masinile sunt blocate in trafic, iar apa ajunge pana la nivelul portierelor autoturismelor. Pasagerii din masini risca sa ramana blocati in masini, din cauza nivelului ridicat al apei. Si pe… [citeste mai departe]