Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul cancelarului Angela Merkel a decis, marti, sa propuna Parlamentului Germaniei aprobarea de privilegii pentru persoanele vaccinate si pentru cele vindecate de Covid-19, ignorand criticile referitoare la drepturile fundamentale si la starea de confuzie sociala, anunța Mediafax. Guvernul…

- Ministrul german al Justitiei, Christine Lambrecht, a anunțat marți ca Germania va ridica mai multe restrictii pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19, intre care obligativitatea unui test negativ la intrarea in magazine sau limitarea intalnirilor private, relateaza AFP, citata de Agerpres .…

- Germania va ridica mai multe restrictii pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19, intre care obligativitatea unui test negativ la intrarea in magazine sau limitarile intalnirilor private, a anuntat marti ministrul german al Justitiei, Christine Lambrecht, relateaza AFP. ”Persoanele vaccinate nu…

- Incepand de luni, in Elveția vor fi din nou posibile organizarile de evenimente cu public, activitațile sportive și culturale, iar restaurantele iși vor putea redeschide terasele. Anunțul a fost facut de Consiliu Federal intr-un comunicat de presa, iar intenția e de a ajuta economia celor mai afectate…

- Intr-o luna sau doua adeverinta de vaccinare ne-ar putea aduce beneficii. Dupa modelul altor tari si autoritatile de la noi se gandesc sa le permita accesul fara testare celor imunizati in salile de teatru la cinematograf, ori la concerte.

- Restrictii mai severe au intrat de sambata in vigoare in noi regiuni din Franta. Din acest weekend, interdictii de circulatie pe timpul zilei se aplica in trei noi districte, precum si in departamentele Aube si Nievre din centru si Rhone din sud-est.Localnicii au voie sa calatoreasca doar pe o distanta…

- Franta si Germania au convenit ca persoanele care traverseaza frontiera intre regiunea Moselle si Germania sa faca dovada unui test cu antigen negativ pentru Covid-19, efectuat in ultimele 48 de ore, a anuntat, duminica, ministrul francez pentru Europa, Clement Beaune, transmite Reuters, potrivit…

- Guvernul ungar a decis sa introduca certificate de imunitate la coronavirus pentru persoanele care au fost vaccinate sau au trecut prin infectie, a anuntat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, transmite MTI, potrivit AGERPRES. Certificatul le va fi emis persoanelor care au primit…