Persoanele vaccinate pot renunța la mască? Anunțul lui Valeriu Gheorghiță Valeriu Gheorghița susține ca deși mai multe persoane au fost imunizate, masca de protecție inca trebuie sa fie purtata, iar masurile sanitare trebuie respectate. Numarul persoanelor vaccinate a ajuns la 2.040.532, iar imunizarea colectiva a ajuns la 15%. Chiar si asa, persoanele vaccinate nu ar trebui sa renunțe la masca de protectie si nici la masurile sanitare, precizeaza medicul Valeriu Gheorghita. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare susține ca ar fi o decizie greșita, avand in vedere mutațiile pe care le sufera virusul. “Nu este cazul ca persoanele vaccinate sa renunțe la masca.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebarea aflata pe buzele tuturor de cand a inceput campania de vaccinare a primit acum raspuns. Valeriu Gheorghița a anunțat de ce persoanele vaccinate nu trebuie sa renunțe inca la purtatul maștii de protecție.

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, a vorbit duminica seara, la Antena 3 despre momentul in care romanii vor putea sa renunțe la masca de protecție. Medicul militar afirma ca oamenii vor putea renunta la masca de protectie in momentul in care se va ajunge la…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca oamenii vor putea renunta la masca de protectie in momentul in care se va ajunge la un grad ridicat de imunziare colectiva si atunci cand oamenii de stiinta vor constata ca nu circula tulpini are virusului care…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19 a dezvaluit in urma cu puțin timp cand vom putea renunța la masca de protecție. Din pacate, pentru majoritatea cetațenilor, masca a devenit un scut de protecție, dar și un accesoriu pe care il tolereaza din ce in ce mai greu. Cu toate acestea, medicii…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca oamenii vor putea renunta la masca de protectie in momentul in care se va ajunge la un grad ridicat de imunziare colectiva si atunci cand oamenii de stiinta vor constata ca nu circula tulpini are virusului care…

- Persoanele vaccinate impotriva COVID-19 care nu au trecut prin boala au dezvoltat anticorpi intr-o proportie apropiata de 100% la 7-10 zile de la rapel. In schimb, persoanele infectate anterior au dezvoltat anticorpi din primele zile dupa vaccin, potrivit unui studiu realizat de Medlife pe un esantion…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, medicul militar Valeriu Gheorghița, anunța ca in acest moment in Romania au fost vaccinate 459 de mii de persoane. „In acest moment in Romania incepand cu data de 27 decembrie au fost administrate un numar de 484.631 de doze la un numar de aproximativ…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat ca sistemul de vaccinare se va schimba. Conform medicului militar, oamenii se pot inscrie pentru vaccinare, iar cand un loc va fi disponibil ei vor fi anunțați. „Nu sunt suficiente doze in acest moment. Pfizer a explicat ca scaderea…