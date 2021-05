Stiri pe aceeasi tema

- Anita Glick s-a simțit oarecum eliberata cand a scos, saptamana aceasta, cainele prietenei sale la plimbare, in cartierul Capitol Hill din Washington. A purtat masca infașurata in jurul incheieturii mainii, datorita noilor indrumari ale autoritaților sanitare din SUA privind purtarea maștii in aer…

- UPDATE – Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca a propus comitetului interministerial ca in birourile in care toate persoanele sunt vaccinate anti-COVID sa nu se mai poarte masca de protectie sanitara. El a fost intrebat, intr-o conferinta de presa, ce stimulente sunt luate in calcul pentru revigorarea…

- Persoanele vaccinate din Franța vor putea renunța la masca de protecție atunci cand se afla intr-o incapere inchisa și privata, a decis luni Inaltul Consiliu pentru Sanatatea Publica din Franta, care consiliaza autoritatile franceze in materie de politica sanitara. Cu toate acestea, masca va trebui…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat, luni, ca programul-pilot privind reluarea spectacolelor in sali ar putea include mai multe variante, urmand sa se stabileasca in ce masura se va impune purtarea mastii de protectie sanitara, propunerea fiind ca persoanele vaccinate anti-COVID sa nu aiba…

- Aproximativ 6.000 de infectari Covid au fost raportate in randul americanilor care au primit deja ambele doze ale serului, potrivit directorului Centrului de Prevenție și Control al Bolilor (CDC), Rochelle Walensky. Procentual, 0,007% dintre cei 84 de milioane de cetațeni complet imunizați au fost…

- Medicul militar Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale pentru vaccinarea anti-COVID a declarat, miercuri, ca momentan Centrul European de Control al Bolilor nu a facut o precizare referitoare la cele mai noi date care arata ca persoanele care s-au imunizat cu ambele doze de vaccin nu…

- Mai multe state americane au eliminat restrictiile impuse in contextul sanitar, in ciuda avertismentelor facute de expertii sanitari. Guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, a decis marti sa elimine restrictiile impuse in contextul sanitar si sa redeschida 100% economia. Masuri similare au fost luate…