Persoanele care sunt complet vaccinate nu au nevoie de o a treia doza de vaccin impotriva Covid-19, spun oficiali americani din domeniul sanatații și al medicamentelor. „Suntem pregatiți pentru dozele de rapel daca și cand știința demonstreaza ca sunt necesare", au transmis intr-o declarație comuna FDA și CDC. Agențiile au transmis ca cei care sunt […]