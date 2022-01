Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Omicron a coronavirusului se raspandeste mai rapid decat varianta Delta si provoaca infectii la persoanele deja vaccinate sau care s-au vindecat de boala COVID-19, a declarat luni directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). „Exista acum dovezi consistente ca Omicron se raspandeste semnificativ…

- Guvernul va aproba, in ședința de vineri, Formularul de localizare a pasagerilor (PLF), care se va aplica din 20 decembrie și va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania, a anunțat premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței Executivului. Premierul a precizat ca formularul este utilizat…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anunțat, luni, ca a fost descoperit primul rezultat pozitiv in școlile din Romania, in urma efectuarii testelor de saliva. Elevul va face testul PCR pentru confirmarea infectarii cu noul coronavirus. ”Am fost anuntat in urma cu putin timp de DSP Bucuresti ca s-a…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a decis ca toate persoanele care intra in tara trebuie sa se testeze pentru COVID-19, inclusiv cele vaccinate, masura fiind menita sa previna aparitia mai multor cazuri de infectare cu noua varianta Omicron a coronavirusului, al caror numar continua…

- Ministerul Sanatații vrea ca testarea persoanelor suspecte de COVID-19 sa se poata face și in cabinetele medicilor de familie, iar tratamentul pacienților infectați sa fie facut in regim ambulatoriu. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a avut astazi, o prima intalnire cu reprezentanții societaților…

- Miniștrii de finanțe din Uniunea Europeana se reunesc, joi, la ora 10.30, pentru a aproba Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) al Romaniei. Aprobarea PNRR in ECOFIN este ultimul pas pentru ca Romania sa poata cere banii europeni. Dupa ce PNRR va fi aprobat, Romania va putea cere prefinanțarea…

- Peste 1.000 de persoane au fost declarate pozitive la coronavirus de joi pana vineri, in Iași. Cifra foarte mare vine la numai o zi dupa ce s-a incheiat pelerinajul de Sfanta Parascheva. Trei dintre pelerini sunt internați, iar starea lor nu este foarte buna. Persoanele despistate pozitive in ultimele…

- Oficialii americani au anunțat ca vor permite oamenilor vaccinați accesul in țara. Vor putea intra atat prin frontierele terestre, cat și pe cale aeriana. Restricțiile la frontierele terestre ale Statelor Unite cu Canada și Mexic vor fi ridicate pentru cetațenii straini complet vaccinați, de la inceputul…