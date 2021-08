Persoanele vaccinate, infectate cu Covid, strănută des Un studiu britanic, desfasurat la scara mare, arata ca simptomele raportate de persoanele vaccinate si infectate cu SARS-CoV-2 difera usor de cele ale persoanelor infectate, dar care nu au fost vaccinate. Studiul se bazeaza pe datele furnizate de o aplicatie, care a fost dezvoltata de o companie de stiinte din domeniul sanatatii si de o universitate britanica. Cele mai frecvente simptome Covid la persoanele nevaccinate Studiul se bazeaza pe datele furnizate de aplicatia ZOE COVID Simptom Study, dezvoltata de compania ZOE si de Universitatea King’s College din Londra. Peste 4 milioane de persoane… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

