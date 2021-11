Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea cu schema completa reduce de cel putin 20 de ori riscul de deces, a anuntat, miercuri, 20 octombrie, Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, la lansarea Forumului Roman Pro-Vaccinare, informeaza Agerpres . Valeriu Gheorghita a precizat ca cel mai bun tratament…

- Persoanele vaccinate in alte tari cu seruri anti-COVID care nu sunt recunoscute in Romania, gen Sinovac, Sinopharm, Sputnik, se pot revaccina, la cerere, in Romania cu vaccinurile agreate la nivel european dupa minimum 30 de zile de la completarea schemei pe care au efectuat-o cu acele tipuri de vaccinuri,…

- Incepand de ieri, 28 septembrie, in Romania s-a dat startul administrarii și cu cea de-a treia doza a vaccinului impotriva COVID-19! Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat in ce condiții pot primi cea de-a treia doza persoanele vaccinate, dar și cele care au trecut deja…

- Carantina la revenirea de pe litoralul bulgaresc poate fi evitata prin prezentarea certificatului verde european. Copiii sub 6 ani impliniți sunt exceptați de la prezentarea oricarui document. Bulgaria va intra pentru Romania pe lista galbena duminica, 29 august, la miezul nopții. Asociația Naționala…