Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele complet vaccinate sunt de 11 ori mai putin susceptibile sa moara din cauza COVID-19 si de 10 ori mai putin susceptibile sa fie spitalizate, dupa ce varianta Delta, mai contagioasa, a devenit tulpina dominanta a virusului in Statele Unite, afirma oficialii americani din domeniul sanatatii.

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a semnat, vineri, un ordin privind acordarea alocatiei de hrana sub forma tichetelor de masa persoanelor care se vaccineaza cu schema completa impotriva virusului SARS-CoV-2.

- Specialistii OMS sustin ca infectarile cu varianta Delta a Covid-19 se inmultesc semnificativ, iar aceasta crestere a numarului de infectari nu poate fi oprita decat prin vaccinare. Conform news.ro, specialistii Organizatiei Mondiale a Sanatatii anunta ca este momentul ca autoritatile din toate tarile…

- Parlamentarii olandezi iși intrerup vacanța abia inceputa și vor fi chemați miercuri la o sesiune extraordinara din cauza creșterii abrupte a numarului de cazuri de coronavirus, informeaza Agerpres , care citeaza DPA. Hugo de Jonge, ministrul olandez al Sanatații, a prezentat cu puțin timp inaintea…

- Doua doze din vaccinurile anti-COVID-19 aprobate pana in prezent in UE, precum si doza unica in cazul vaccinului Johnson&Johnson par sa ofere protectie impotriva variantei Delta (varianta indiana), foarte contagioase, a coronavirusului SARS-CoV-2, a anuntat joi Agentia Europeana a Medicamentului (EMA),…

- Cu 33.690.499 de rezidenți care au primit cel puțin o prima doza de vaccin impotriva virusului SARS-CoV-2, Franța a depașit, ieri, pragul de 50% din totalul populației vaccinate cu o doza a unui vaccin anti-COVID-19.Totodata, o treime din populația franceza, respectiv 22.265.100 de persoane, au fost…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut persoanelor complet vaccinate sa poarte in continuare masti, sa pastreze distantarea sociala si alte masuri de siguranta anti- Covid-19, deoarece varianta Delta, extrem de contagioasa, se raspandeste rapid pe tot globul, noteaza CNBC. „Oamenii nu se pot…

