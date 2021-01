Toate persoanele sub 65 de ani care erau programate la prima doza de vaccin anti-COVID in perioada 30 ianuarie – 11 februarie vor fi amanate pentru dupa 16 februarie, a anunțat Comitetul național de coordonare a campaniei de vaccinare (CNCAV). In aceasta situație sunt 66.884 de persoane sub 65 de ani. Dintre aceștia, 94% sunt […] The post Persoanele sub 65 de ani care erau programate la vaccin pana pe 11 februarie vor fi amanate dupa 16 februarie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .