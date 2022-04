Persoanele spitalizate cu Omicron, în continuare risc sever - similar cu varianta Delta Persoanele spitalizate cu varianta Omicron a COVID au nevoie de un nivel similar de asistența respiratorie - și sunt aproape la fel de susceptibile de a ajunge la terapie intensiva - ca și cele infectate cu varianta Delta, potrivit unei noi cercetari, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

