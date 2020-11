Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații atrage atenția ca, deși veștile privind cele trei vaccinuri eficiente impotriva coronavirusului sunt imbucuratoare, exista riscul ca „persoanele cele mai sarace și mai vulnerabile sa fie calcate in picioare in goana dupa vaccinuri”, relateaza Agerpres.

- Rezultatele promitatoare ale studiului clinic de faza a doua au fost publicate joi in revista de specialitate The Lancet. Studiul, care a reunit 560 de adulti sanatosi, dintre care 240 cu varste de peste 70 de ani, a constatat ca vaccinul este sigur si declanseaza o reactie imunitara similara atat pentru…

- La nivel mondial infecțiile au depașit 43 de milioane.Vaccinul produs de AstraZeneca a avut parte de un foarte bun raspuns imun de la persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 și 55 de ani. Compania Johnson & Johnson estimeaza ca vaccinul sau impotriva Covid-19 va fi disponibil pentru…

- Ziarul Unirea Tinerii sanatoși ar putea primi vaccinul pentru COVID-19 doar in 2022. Anunțul OMS Tinerii sanatosi ar putea sa nu fie vaccinati pentru noul coronavirus inainte de 2022, in conditiile in care autoritatile din domeniul sanatatii se concentreaza mai intai pe imunizarea persoanelor varstnice…

- Autoritatile din domeniul sanatatii se concentreaza pe imunizarea prioritara a persoanelor varstnice si vulnerabile și a celor din sectorul medical, au declarat miercuri, 14 octombrie, oficiali ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite The Guardian, citat de News.ro. Asta inseamna ca tinerii…

- Bilanțul total al deceselor s-ar putea dubla, ajungand la 2 milioane, inainte ca un vaccin sa fie folosit la scara larga cu succes. Acesta ar putea fi și mai mare fara acțiuni concertate pentru a limita pandemia, a spus astazi un reprezentant al Organizației Mondiale a Sanatații, potrivit Reuters. „Daca…

- Pacienții care s-au vindecat de Covid-19 și au fost externați din instituțiile spitalicești sau excluși din tratament la domiciliu nu vor mai sta in autoizolare pentru o perioada de 14 zile. Astfel ca, potrivit evidențelor internaționale ale Organizației Mondiale a Sanatații și Centrului European pentru…