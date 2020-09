Stiri pe aceeasi tema

- Mulți se intreaba de ce rata de pozitivitate este mai mare in zilele de duminica si luni, desi se fac mai putine teste. Potrivit dr. Adrian Marinescu, in weekend se face testare tintita, iar in timpul saptamanii jumatate din teste sunt la cerere.825 de oameni au fost depistați cu noul coronavirus. In…

- 31 de noi cazuri la Iasi, raportate ieri de Institutul National de Sanatate Publica, la care se aduna alti 37 de ieseni reconfirmati cu COVID 19. La nivel national, din nou am intrat in „ziua celor patru cifre". 1.215 noi cazuri raportate, in conditiile in care 40- dintre testele efectuate (in total…

- In urma evaluarii, ministrul Tataru a decis ca de acum inainte, dat fiind gradul mare de ocupare din saloanele destinate bolnavilor cu infectia cu SARS COV2, cazurile asimptomatice si usoare provenite din alte judete sa fie redirectionate in judetele de unde vin. „Am evaluat posibilitatea ca un numar…

- Persoanele obeze sau supraponderale prezinta un risc mai mare de a avea complicatii sau de a muri din cauza Covid-19, spun specialistii britanici dupa ce au examinat o mare parte din cazurile de pana acum. Analiza efectuata de Public Health England a constatat ca persoanele cu un exces de greutate,…

- Prefectura Suceava a transmis ca potrivit datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, astazi dimineata, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 3.653 de persoane declarate vindecate de noul coronavirus. De asemenea, la nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate…

- In cel mult o luna am putea avea pana la 1.600 de noi cazuri zilnice de COVID19. Este scenariul sumbru prognozat de Comitetul National Stiintific care a stat la baza deciziei Guvernului de prelungire a starii de alerta.

- Pacienti tratati ”mult timp” cu clorochina sau hidroxiclorochina - mai ales in boli autoimune - nu au fost afectati mai putin de forme grave de covid-19 in timpul epidemiei, arata un studiu francez publicat marti, relateaza AFP.

- Acest studiu - efectuat asupra unui numar de 55.000 de pacienti - ”nu sugereaza un rol preventiv al utilizarii unor antimalarice de sinteza pe termen lung in privinta riscului unei spitalizari, unei intubari sau unui deces din cauza covid-19”, conchid autorii studiului. ”In pofida faptului ca natura…