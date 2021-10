Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe date publicate de experți au dezvaluit cat de des pot sa se infecteze cu virusul Covid-19 persoanele care nu s-au imunizat cu vaccinul. Cercetatorii au tras un semnal de alarma pentru toata lumea, explicand ce se poate intampla. Descoperirea facuta de cercetatori. Ce au dezvaluit despre reinfectarea…

- Un nou studiu realizat in Marea Britanie sugereaza ca persoanele nevaccinate risca sa fie reinfectate cu COVID-19, in medie, o data la 16 luni. OameniI de stiinta avertizeaza ca reinfectarile ar putea pune mai multa presiune pe sistemul de sanatate si au cerut extinderea programului de vaccinare la…

- Persoanele care nu sunt vaccinate impotriva coronavirusului nu vor mai fi testate gratuit, in Franța. Autoritațile au susținut ca singurele excepții vor fi cazurile in care exista motive medicale pentru ca persoanele respective sa nu fie vaccinate. Masura a fost luata pentru a-i determinat pe francezi…

- Briefing de presa sustinut de premierul Florin Citu. Vorbind despre cazurile Covid, Citu a precizat ca a cerut o ancheta. Doar persoanele vaccinate vor putea participa la anumite activitati, a mai spus premierul. El a mai spus ca exista 1374 paturi la ATI, dintre care 1320 sunt ocupate. In Bucuresti…

- RO Vaccinare aminteste ca vaccinarea impotriva COVID 19 reduce riscul de transmitere a virusului.Un studiu realizat de CDC, in Statele Unite ale Americii, arata ca persoanele nevaccinate au de 17 ori mai multe sanse de a fi spitalizate cu COVID 19 decat persoanele care sunt vaccinate cu schema completa.RO…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a dat astazi o hotarare prin care mai multe localitati, printre care si Timisoara, sunt trecute pe anexa 3 cuprinzand UAT-urile cu rata de infectare mai mare de 3 la mia de locuitori. In aceste localitati certificatul verde va fi obligatoriu pentru…

- Numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 e din ce in ce mai mare in țara noastra, iar in luna octombrie ar putea exista o noua serie de restricții, de data aceasta pentru persoane care nu s-au imunizat sau nu au trecut prin boala, precum și pentru cele care nu se testeaza. Unde li se va interzice…

- Expertul in sanatate publica Razvan Cherecheș susține ca persoanele nevaccinate, care au avut COVID, se pot infecta mai repede decat cele vaccinate. Razvan Cherecheș spune ca riscul de infectare este de peste 2 ori mai mare in cazul persoanelor nevaccinate. „Intrebare - daca am avut…