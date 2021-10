Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu realizat in SUA de Centres for Disease Control and Prevention (CDC), persoanele nevaccinate impotriva coronavirusului au o rata a mortalitații de 11 ori mai mare fața de cele imunizate cu schema completa. Ba mai mult, datele oferite de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghița, a declarat la Realitatea Plus, referitor la campania de vaccinare, ca „nu putem vorbi in termeni de eșec. Daca ar fi sa ne raportam astfel, ar fi un eșec al intregii societați” și a adaugat ca se așteapta la o creștere a…

- Imunitatea dobandita dupa infectarea cu Covid-19 este superioara imunitații dobandite in urma vaccinarii: Studiu Imunitatea dobandita dupa infectarea cu SARS-CoV-2 este superioara imunitații dobandite in urma vaccinarii cu Pfizer, au constatat cercetatorii israelieni, in urma unui studiu, scrie unherd.com.…

- Gheorghița a amintit ca, potrivit statisticilor din ultima saptamana, peste 82% dintre testele pozitive si peste 93% din decesele cauzate de infectia cu SARS-CoV-2 s-au inregistrat la persoane nevaccinate. ”Pentru varianta Delta, care se raspandeste foarte usor la contacti, este important sa evitam…

- Cercetatorii de la Universitatea Oxford, care au participat la dezvoltarea unuia dintre cele doua seruri, au analizat in perioada decembrie 2020-august 2021 probele prelevate de la peste 700.000 de participanti, relateaza Agerpres. In urma acestor anlize au ajuns la concluzia ca, in cazul infectiilor…

- Alte patru noi cazuri de infectare cu varianta Delta ale Covid-19 au fost confirmate la Constanta. Trei dintre persoanele diagnosticate nu erau vaccinate anti-coronavirus. Directia de Sanatate Publica (DSP) Constanta a anuntat ca patru noi cazuri de infectare cu varianta Delta au fost confirmate la…

- Un studiu britanic, desfasurat la scara mare, arata ca simptomele raportate de persoanele vaccinate si infectate cu SARS-CoV-2 difera usor de cele ale persoanelor infectate, dar care nu au fost vaccinate. Studiul se bazeaza pe datele furnizate de o aplicatie, care a fost dezvoltata de o companie de…

- Serviciul de Sanatate Publica din Anglia transmite ca, potrivit unor date preliminare, vaccinarea anti-COVID-19 nu oprește raspandirea variantei Delta, descoperita inițial in India și foarte contagioasa, noteaza Reuters , potrivit Agerpres . ”Unele constatari initiale (…) arata ca incarcaturile virale…