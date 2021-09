Stiri pe aceeasi tema

- In localitațile unde sunt peste 3 cazuri de COVID la mia de locuitori, se va intra in localuri publice sau la spectacole numai cu certificatul verde COVID, care atesta vaccinarea, testarea sau faptul ca deținatorul a trecut prin boala.Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința…

