Persoanele nevaccinate anti-COVID vor putea intra de mâine în magazinele alimentare din marile centre comerciale Persoanele nevaccinate anti-COVID vor putea intra de maine in magazinele alimentare din marile centre comerciale, daca sunt amenajate culoare separate de acces. In acest caz, numarul clientilor va fi limitat, astfel incat pentru fiecare persoana sa poata fi asigurata o suprafata de 4 metri patrati. Pentru limitarea accesului, capacitatea maxima a magazinului va fi indicata de numarul cosurilor sau carucioarelor de cumparaturi disponibile. De maine se prelungeste pentru inca 30 de zile si starea de alerta, cu mentinerea tuturor masurilor privitoare la portul mastii in toate spatiile inchise si… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

