Persoanele neasigurate medical vor beneficia GRATUIT de analize și tratamente. Pentru ce boli se acordă aceste facilități Persoanele care nu sunt asigurate medical vor putea beneficia de unele analize și tratamente, potrivit unei legi adoptate luni, 31 octombrie, de Camera Deputaților. Legea prevede ca persoanele neasigurate sa beneficiaze de aceleasi servicii ca si persoanele asigurate in vederea efectuarii testarii pentru virusul hepatitic B, virusul hepatitic C si/sau HIV si, ulterior, de acces […] The post Persoanele neasigurate medical vor beneficia GRATUIT de analize și tratamente. Pentru ce boli se acorda aceste facilitați first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

