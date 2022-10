Deputații au adoptat proiectul privind aprobarea Ordonantei Guvernului 37/2022 referitor la reforma in domeniul sanatatii, stabilind, intre altele, ca persoanele neasigurate beneficiaza de aceleasi servicii ca si persoanele asigurate in vederea efectuarii testarii pentru virusul hepatitic B, virusul hepatitic C si/sau HIV si, ulterior, de acces la terapiile specifice.S-au inregistrat 223 voturi ”pentru”, 4 ”impotriva” si 5 abtineri.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor masuri si clarificari ale cadrului legal din sistemul de sanatate cu scopul imbunatatirii activitatii…