Solicitari surprinzatoare pentru autoritatile din Caras-Severin: mai multe persoane izolate la domiciliu, dupa ce s-au intors din Italia, au cerut lemne de foc, bani si detergenti. Autoritatile spun ca doar cei aflati in carantina pot primi ajutoare. Potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Caras-Severin, mai multe persoane, aflate in autoizolare la domiciliu, au sunat la […] Articolul Persoanele izolate la domiciliu in Caras-Severin din cauza coronavirusului cer autoritatilor lemne de foc, detergent si bani a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .