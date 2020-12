Persoanele izolate, carantinate, aflate în spital sau arestate pot vota cu urna mobilă Romanii din tara, aflati in carantina sau izolare la domiciliu din cauza COVID-19, pot vota duminica, la alegerile parlamentare, cu urna speciala. Vezi și: Exit-poll la inchiderea urnelor - CURS și Avangarde acreditate de BEC



Pot solicita urna mobila si alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, cei care se afla internati in spital sau executa o pedeapsa privativa de libertate. In acest caz, presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare vor dispune masurile necesare, astfel incat duminica la ora 21,00… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

