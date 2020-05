Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Covasna permite, incepand cu data de 25 mai 2020, accesul persoanelor interesate (care dețin user și parola pentru aplicația integrata de cadastru și carte funciara) in arhiva instituției pentru consultarea carților funciare vechi. Decizia vine ca urmare a numarului mare de solicitari primite in ultima perioada. Persoanele interesate […] Articolul Persoanele interesate pot consulta carțile funciare vechi, in arhiva OCPI Covasna apare prima data in Mesagerul de Covasna .