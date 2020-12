Persoanele infectate cu SARS-CoV-2 au imunitate cel puţin 8 luni - studiu Studiul demonstreaza ca anumite celule din sistemul imunitar, numite celule de memorie B, isi "amintesc" infectia cu virusul si la re-expunere, declanseaza un raspuns imun protector. Studiul a fost realizat de cercetatori din Australia. Acestia au descoperit ca celulele B de memorie, prezente in sistemul imunitar, "isi amintesc" infectia si produc rapid anticorpi in fata unei noi posibile infec Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

