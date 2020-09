Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care persoanele care au varsta de pensionare si un stagiu incomplet de cotizare pot cumpara vechime. Citește gratuit ediția de septembrie a revistei Unica. O gasești AICI . „Prin acest proiect de ordonanta de urgenta, in termeni populari, persoanele care au varsta de pensionare si au un stagiu incomplet de cotizare pot cumpara vechime pentru completarea stagiului de cotizare, fie stagiul minim de cotizare, fie stagiul complet de cotizare de 35 de ani. Practic, o persoana care in momentul de fata nu are stagiul minim de cotizare de 15 ani, dar are…