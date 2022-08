Persoanele fizice pot investi, din septembrie, în titluri de stat Tezaur şi Fidelis Ministerul Finantelor a aratat ca, la Programul Tezaur, dobanzile anuale oferite sunt: 7,75% pentru scadenta de 1 an si 7,90% pentru scadenta de 2 ani. Titlurile de stat sunt emise in forma dematerializata, au valoare nominala de 1 leu, iar dobanda anuala este platita la termenele prevazute in prospectul de emisiune. Titlurile de stat emise in cadrul Programului Tezaur sunt transferabile si se pot rascumpara in avans. Persoanele fizice rezidente pot cumpara titluri de stat Tezaur: – intre 1-27 septembrie – online, numai persoanele fizice care sunt inregistrate in SPV. Operatiunile care pot fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii pot investi, incepand de luni, 8 august, in titlurile de stat Tezaur, cu maturitate de un an si dobanda anuala de 8,25-, potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata. In luna iulie, persoanele fizice au investit…

- Interesul romanilor pentru titlurile de stat TEZAUR s-a mentinut la un nivel ridicat si in luna iulie, suma investita fiind de 1,49 miliarde lei, anunta Ministerul Finantelor. Titlurile de stat pot fi cumparate: – Intre 08 – 26 august 2022 online, numai de catre persoanele fizice care sunt inregistrate…

- Romanii pot investi din 4 iulie in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi anuale de 8,25% si 8,6%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata. Interesul romanilor pentru titlurile de stat TEZAUR s-a mentinut la un nivel ridicat si in…

- Romanii pot investi din 4 iulie in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi anuale de 8,25% si 8,6%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata. Interesul romanilor pentru titlurile de stat TEZAUR s-a mentinut la un nivel ridicat si in luna…

- Titlurile de stat pot fi cumparate: – Intre 04 – 26 iulie 2022 online, numai de catre persoanele fizice care sunt inregistrate in SPV. Operatiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectata, subscriere titluri…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Banca Transilvania SA intentioneaza sa preia Tiriac Leasing IFN SA”, a anuntat autoritatea de concurenta. ”In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiune nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective…

- Ministerul Finantelor lanseaza luni, 6 iunie, o noua emisiune FIDELIS de titluri de stat pentru populatie. Titlurile de stat in lei au scadente de 1 an si 3 ani cu dobanzi anuale de 7,2- si respectiv 7,8-, iar cele in euro au scadente de 1 an si 2 ani si dobanda anuala de 1,40-, respectiv 2,30-. "Ministerul…

- ”Ministerul Finantelor lanseaza luni, 6 iunie, o noua emisiune FIDELIS de titluri de stat pentru populatie. Persoanele fizice rezidente si nerezidente cu varsta peste 18 ani pot subscrie, in perioada 6 – 21 iunie 2022, prin intermediul bancilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca…