Persoanele fizice pot amâna plata chiriei. Care sunt pașii Locatarii, respectiv operatorii economici practicanți ai profesiilor liberale afectați de starea de urgența pot cere amânarea chiriei, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Sunt anumite condiții și o procedura care trebuie îndeplinita. De precizat ca amânarea nu înseamna ca nu se vor plati acei bani. În caz contrar, intervine executarea silita.



În cazul persoanelor fizice, acestea trebuie sa fi fost afectate direct sau indirect în perioada starii de urgența.



La operatorii economici, practicanți ai profesiilor liberale,…

Sursa articol: hotnews.ro

