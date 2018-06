Persoanele fizice au datorii catre stat de 15 miliarde de lei. Cum vrea Ministerul Finantelor sa stimuleze achitarea lor

Stiri pe aceeasi tema

- Contribuabilii persoane fizice au datorii catre stat de 14-15 miliarde de lei acumulate in ultimii cinci ani, iar Ministerul Finantelor vrea sa stimuleze achitarea lor anul acesta, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea executa silit mai repede contribuabilii, conform noii legislatii, folosind informatiile din Declaratia fiscala unica, atrag atentia specialistii. "Declaratia fiscala unica (Declaratia 212) a fost recent introdusa in legislatie pentru…

- Odata cu introducerea Declaratiei unice, Fiscul ii poate executa silit pe rau platnici mult mai repede, pentru ca nu mai este necesar sa emita decizii de impunere. Declaratia 212 este un titlu de creanta fiscala si, potrivit Codului de Procedura Fiscala, acesta devine titlu executoriu la data…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, sa iasa public si sa explice situatia platii salariilor in avans. "Asa cum stiti, am decis sa platim salariile inainte de Paste si Ministerul Finantelor a creat cadrul legal in acest sens. Am vazut…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca vrea sa stimuleze romanii sa treaca la pilonul I de pensii, adica cel de stat, astfel incat Pilonul II de pensii private sa devina optional. "Vizavi de Pilonul II - este o normalitate, dar ca oamenii sa vina catre Pilonul I trebuie sa…

- Contribuabilii vor putea depune online Declaratia unica incepand cu data de 16 mai, iar in saptamanile urmatoare acestia vor primi prin posta parola de acces in mediul virtual, a declarat, marti seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, citat de Agerpres. „Declaratia (unica,…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme in luna aprilie, inainte de Paste. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca decizia va fi luata joi, in sedinta de guvern. "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- Contribuabilii vor putea depune online Declaratia unica incepand cu data de 16 mai, iar in saptamanile urmatoare acestia vor primi prin posta parola de acces in mediul virtual, a declarat, marti seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Declaratia (unica, n.r.) acum este…